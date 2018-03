Incredibile in Brianza neve il primo giorno di primavera. Lo avevamo annunciato ieri che questa primavera sarebbe stata… pazza. E questa ne è la dimostrazione.

Neve il primo giorno di primavera

“Neve il primo giorno di primavera meteorologica e pure in quello di primavera astronomica: una rarità…” . E’ questo il commento che Giovanni Zardoni, responsabile della guardie ecologiche del Parco di Montevecchia e del Curone, ha postato in Facebook questa notte. Immagini davvero singolari quelle che l’ex vicesindaco di Cernusco, e noto appassionato di meteo, ha girato in diretta nella zona di Montevecchia. Ecco alcuni fermi immagine del video.

Immagini e video anche dal sindaco si Santa Maria Hoè

Anche il primo cittadino di Santa Maria Hoè è rimasto affascinato dall’evento meteo straordinario e questa notte ha postato un video in rete.

Questa invece la foto di stamattina. “Buongiorno da Campsirago! Oggi un magico paesaggio innevato in questo giorno di primavera”.