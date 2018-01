Importante incendio questa notte in via Bonfanti a Robbiate.

Incendio in un’abitazione privata

Poco prima dell’una, nel bel mezzo dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro, un grosso incendio è divampato in via Bonfanti a Robbiate. Il rogo sarebbe stato scatenato, pare, da alcuni petardi che avrebbero dato alle fiamme un ricovero per la legna. A dare l’allarme tre ragazzi che, passando nei pressi dell’abitazione privata, hanno notato una fitta nuvola di fumo. Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco della compagnia Merate che hanno provveduto a spegnere le fiamme.