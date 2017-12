Grande incendio in un capannone in via Piave a Verderio Inferiore.

Incendio capannone nella zona industriale

Poco fa il capannone della ditta Fomar, specializzata in stampi, ha preso fuoco e dato quindi il via ad un grande rogo. Immediato lo spiegamento di forze per spegnere l’incendio. Sul posto sono infatti arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco. I pompieri sono ancora impegnati nelle attività per contenere e domare il rogo.