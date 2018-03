Il figlio del naufrago dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi futuro tronista di Uomini e Donne. Si rincorrono le voci infatti sul futuro in televisione di Michael Gabriel Terlizzi, classe 1986, di Osnago. Che secondo i siti e i giornali di gossip più famosi sarebbe vicino al grande passo sul piccolo schermo.

Il figlio di Franco Terlizzi da Maria De Filippi?

Ha conquistato orde di telespettatrici con il suo sguardo magnetico e i modi schivi. Ospite prima dell’«Isola dei Famosi» dove il padre Franco è tra i concorrenti, e poi in tutti i migliori salotti patinati della tv, il bel Michael Gabriel Terlizzi fa parlare di sé. L’osnaghese, classe 1986, ha visto infatti in queste ultime settimane diverse offerte prestigiose bussare alla sua porta. A raccontarlo il suo procuratore legale Antonino Crea, che segue il giovane Terlizzi in tutto ciò che riguarda i diritti d’immagine e gli aspetti contrattuali della sua nuova carriera.

Oltre 300 richieste dalla tv

«Soltanto in questo mese abbiamo ricevuto più di 300 richieste, anche da trasmissioni famose» spiega Crea, che gestisce uno studio legale e anche una palestra ad Osnago insieme al fratello minore Aleandro. Tra le proposte che sembrerebbero essere arrivate sull’uscio di casa Terlizzi con posta prioritaria anche l’ambitissimo trono di «Uomini e donne», trampolino di lancio per tanti belli della televisione. La trasmissione condotta dalla regina del talk show Maria De Filippi concluderà con gli attuali protagonisti a maggio, quindi probabilmente per il giovane brianzolo se ne riparlerà a settembre. A meno che, come vociferano insistenti e informati rumors sul web proprio in questi giorni, Terlizzi non prenda il posto del ben più noto Jeremias Rodriguez, che non avrebbe convinto la padrona di casa.

Massimo riserbo sulle trattative

«Carne sulla brace ce n’è a volontà, le prospettive sono tante – sottolinea Crea – Ma al momento non possiamo sbilanciarci. L’interesse su Michael comunque è molto vivo». A rendere Terlizzi interessante e diverso dai soliti «belli che non ballano» sarebbe, secondo Crea, la personalità del giovane. «Non appena si è cominciato a parlare di lui abbiamo iniziato a lavorare su un personaggio serio, affidandoci ad agenzie competenti e rifiutando serate ben pagate ma fini a se stesse. C’è una progettualità ampia su Michael. Anche perché è un ragazzo versatile, che oltre ad aver lavorato come modello e personal trainer ha nel cassetto una laurea in filosofia» conclude l’avvocato.

L’amico di sempre

Il futuro di Michael, che si prospetta ricco di esperienze televisive, vede anche il sostegno dell’amico fraterno Aleandro. «Io e Michael ci conosciamo dai tempi delle scuo le medie e siamo migliori amici. Abbiamo condiviso tante esperienze insieme, dalle uscite serali alle vacanze. E’ un ragazzo buono e generoso e il fatto di poterlo sostenere in questo percorso sia come amico che professionalmente mi rende molto felice» ha dichiarato infatti. Ora non resta che attendere, nella speranza che i sogni di tante, giovani e meno giovani, telespettatrici diventino realtà e che il bel Michael percorra la celebre scalinata degli studi Elios.