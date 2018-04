I giovani interrogano l’arcivesvovo sull’omosessualità. E’ successo giovedì scorso a Merate dove i giovani del Decanato, riuniti al cineteatro Manzoni dell’oratorio di Merate, hanno incontrato l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

La chiesa e l’omossessualità

Un giovane ha infatti manifestato all’arcivescovo la sua amarezza di fronte ad un amico omosessuale che si ritiene attaccato e in difficoltà di fronte all’atteggiamento di molti cristiani in materia.

«Quando si ha a che fare con le persone, la questione è sempre delicata – ha commentato Delpini – Se uno prende l’etichetta “omosessuale” intesa come “donna o uomo sbagliato”, sbagliato è certamente il ragionamento. Prima di valutare occorre conoscere approfonditamente la storia.

Tanti temi scottanti

Molte le domande “scomode” poste dai giovani all’arcivescovo di Milano. Non solo omossessualità infatti. Al centro del confronto temi difficili come gli oratori che si svuotano, i preti poco disponibili all’ascolto e il rapporto con le altre religioni.

