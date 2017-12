L’Ats della Brianza ha festeggiato i tre gruppi di cammino più longevi

Gruppi di cammino: da dieci anni in marcia

Sono i primi in Italia a poter festeggiare i dieci anni di attività. Stiamo parlando dei gruppi di cammino di Lecco Bione, Calolziocorte e Olgiate che sono stati festeggiati e premiati nel corso del tradizionale incontro promosso dall’Ats della Brianza con i walking leader dei gruppi presenti nel Lecchese. Un territorio che, anche in questo caso, si è contraddistinto sia come contesto ricco di socialità che come precursore di questo tipo di azioni. Soddisfatto il direttore sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute Silvano Lopez che ha accolto e salutato i numerosi walking leader presenti. “Voglio ancora una volta ringraziarvi perché chi fa parte di un gruppo di cammino aiuta in primis se stesso e poi è un testimonial di salute per gli altri. Voi portate alle altre persone, nei vostri paesi, un messaggio di salute fondamentale. Siete la linfa che capillarmente entra nel territorio per veicolare il messaggio dell’importanza del movimento per mantenere una buona salute. Un altro importante beneficio delle vostre azioni è che il cammino favorisce il raccontarsi, allontana la depressione e crea socialità. Per tutto questo vi va riconosciuto un ruolo davvero importante nella società”.

Programmato il maxi raduno 2018

Durante la mattinata si è anche discusso dell’organizzazione del raduno dei gruppi di cammino 2018, il decimo per ciò che riguarda Lecco e il secondo che verrà svolto insieme con i gruppi di Monza. Lo scorso anno ben 1100 persone si sono ritrovate insieme a Bellano per condividere una splendida giornata passeggiando tra lago e montagne. L’incontro è stato anche l’occasione per i responsabili dei programmi di screening dell’Ats per spiegare l’attività che l’Agenzia di Tutela della Salute svolge attraverso lo screening mammografico e del colon retto. Un altro messaggio importante di promozione della salute che sicuramente i walking leaders sapranno veicolare anche nelle rispettive comunità. La mattinata si è conclusa con un bicchiere di spumante e una fetta di panettone.