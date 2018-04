E’ stato disputato sabato sera nel salone della R.S.A. Villa dei Cedri i 5° torneo di Burraco promosso dall’Aido Merate.

Aido Merate, iniziativa di successo

Una manifestazione che ha saputo coniugare divertimento e solidarietà che ha visto la partecipazione di un centinaio di appassionati. A primeggiare è stata la coppia composta da Anna e Grazia. Secondo posto per Ambrogio e Annamaria e medaglia di bronzo per Marina e Carmen. Durante la serata i volontari Aido hanno offerto crespelle, seguite poi da un ricco buffet salato, torte e caffe’. Tutti i giocatori hanno ricevuto un premio ed un piccolo omaggio dell’associazione.

I ringraziamenti

“Il presidente ed il consiglio direttivo ringraziano sentitamente tutti i partecipanti e tutte le persone che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione” fanno sapere dal sodalizio meratese. “La finalità principale dell’Aido e ‘ la sensibilizzazione alla donazione di organi dopo la morte”.

Prossimi appuntamenti

Il 27 maggio, in occasione della Giornata Nazionale della Donazione e Trapianti, indetta dal Ministero della Salute i volontari meratesi saranno presenti in Piazza Prinetti con il gazebo. Nella stessa giornata si disputera’ presso l’Oratorio di Pagano il 5°Torneo Green Volley alla memoria di Fiore Milone, in collaborazione con la societa’ sportiva AC Pagnano.