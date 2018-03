Nonostante gli allerta per il gelicidio lunghe code sulla Statale

Nonostante l’allerta neve questa mattina sulla Statale che collega Lecco con Usmate Velate il traffico sta procedendo lento. La neve non è stata rimossa dal manto stradale creando non pochi disagi per i pendolari. Code fin dalle 6.30 del mattino sia in ingresso che in uscita da Lecco. A Olginate, all’altezza del cimitero tre camion sono rimasti fermi, per il gelo, bloccando il traffico.

Problemi alla salita di Calco

Il gelicidio ha creato innumerevoli problemi soprattutto alla salita di Calco, in direzione Merate, dove le auto slittavano per la mancanza di sale sulla strada.

Nelle immagini di un nostro lettore le code che si sono formate lungo la Statale.