Franco Terlizzi nella bufera. L’ex pugile, oggi personal trainer dei vip originario di Osnago e residente a Lomagna, è nell’occhio del ciclone sull’Isola dei Famosi dopo la confessione di Craig Warwick. Che, uscito dal reality e ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato di una presunta frase omofoba che l’osnaghese avrebbe rivolto nei suoi confronti

L’ex pugile di Osnago, che sull’Isola è l’unico non famoso, si sta ben difendendo e vanta parecchi consensi da parte del pubblico. Oltre che della Gialappa’s Band, che nell’appendice di “Mai dire Isola” spesso lo prende in giro per i suoi errori grammaticali. In questi giorni però Franco è nell’occhio del ciclone dopo quanto rivelato da Warwick.

Frase omofoba o illazioni?

“Franco mi ha detto che faccio schifo perché sono gay” ha dichiarato lo scrittore sensitivo. Al momento si tratta solo di illazioni di Warwick nei confronti dell’osnaghese, ma da parte della direzione del programma tv sono in corso le verifiche dei filmati per appurare la verità. Nel frattempo, Franco Terlizzi è in nomination. E proprio questa sera si gioca la permanenza nel reality show.