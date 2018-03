Le forti esplosioni udite questa mattina hanno avuto diverse ripercussioni in tutto il territorio. Tra cui l’interruzione della celebrazione di un funerale a Merate.

Forti esplosioni fermato un funerale

Le forti esplosioni udite questa mattina hanno fatto letteralmente tremare vetri e muri in tutta la Brianza meratese. A Merate, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, i due boati sono avvenuti proprio durante la celebrazione di un funerale. Grande lo spavento, tanto che il sacerdote ha dovuto interrompere per qualche secondo la funzione per accertarsi che l’esplosione non fosse avvenuta proprio nelle vicinanze dell’edificio sacro.

Allarmi partiti in tutta la Brianza

In tutta la Brianza sono state molte le case che hanno visto l’attivazione del sistema di allarme. Stesso discorso per le auto. Grande è stato dunque lo spavento, in particolare nell’Isola Bergamasca, dove pare che i due boati si siano sentiti con maggiore intensità.