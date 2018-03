E’ andato in pensione in punta di piedi Felice Cogliati, primario facente funzioni dell’ospedale di Merate. Lo ha fatto senza clamore, com’è del resto nel suo carattere, discreto e riservato.

Felice Cogliati in pensione

Entrato come studente al Mandic nel 1973, il dottor Cogliati ha lavorato al fianco dell’allora primario di Anatomia patologica Ildebrando Ferrario, prima di prendere servizio nel 1982 al fianco dell’indimenticato professor Vincenzo Saputo, esimio luminare di Pediatria, negli ultimi mesi della sua lunga permanenza al Mandic. Anello di congiunzione tra le vecchie e le nuove generazioni di medici, nel novembre del 2014, dopo la morte improvvisa del primario Alberto Bettinelli avvenuta nel mese di agosto, era stato nominato primario facente funzioni della struttura complessa di Pediatria del Mandic. L’incarico, che gli era stato attribuito in via temporanea dall’allora commissario dell’Azienda ospedaliera Giuseppina Panizzoli, di fatto gli è stato poi rinnovato fino al pensionamento.

