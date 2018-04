Enpa Merate all’Esselunga di Casatenovo e Cernusco con l’iniziativa Diamogli una zampa. Pensata per raccogliere cibo per cani e gatti, da destinare alle sede meratese.

Enpa Merate Diamogli una zampa

“Diamogli una zampa”. È questa l’iniziativa proposta da Enpa Merate di sabato scorso. L’associazione animalista meratese ha infatti abbracciato la raccolta di alimenti promossa dalla Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente. Dedicata al mondo degli amici a quattro zampe. Sabato 21 aprile, fuori dai supermercati Esselunga di Casatenovo e Cernusco, una quindicina di volontari hanno, quindi, portato avanti il progetto posizionandosi fuori dai supermercati dalle 8 alle 19.

Non solo Enpa

L’iniziativa “Diamogli una zampa” non è stat condivisa solo dall’Enpa meratese. Anche i volontari di una delle oltre quaranta associazioni federate, tra cui Leidaa, Lav, Enpa, Oipa, Lndc, del territorio hanno raccolto, infatti, le donazioni dei clienti. Che saranno destinate ai canili e gattili in difficoltà presenti sul territorio. L’iniziativa, associata ad una promozione dedicata ad alimenti e accessori, è stata dunque presente in 100 supermercati della catena.