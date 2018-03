Cantine Pirovano in lutto. Nella tarda serata di ieri, martedì, all’ospedale di Monza, si è spento Fausto Pirovano, titolare dell’azienda vinicola di Arlate di Calco. Aveva 73 anni.

Nella tarda serata di ieri, martedì, è morto Fausto Pirovano. 73 anni di età, imprenditore molto noto in tutto il territorio, era infatti il titolare delle Cantine Pirovano di Arlate di Calco. E’ stato lui infatti negli anni ’70 a cambiare la denominazione dell’azienda vinicola da quello originario di Pirovano Antonio e F.lli all’attuale Cantine Pirovano s.n.c. Lo ha fatto insieme al fratello Costantino, insieme al quale proprio in quegli anni aveva assunto la conduzione della società di famiglia. Ricevendone il testimone dal padre Amadio e dallo zio Ambrogio.

Fausto Pirovano era un imprenditore conosciuto in tutto il territorio. E al tempo stesso lungimirante. E’ grazie a lui e al fratello, infatti, se l’azienda di famiglia in particolare negli anni ’90 si è espansa. Degna di nota l’operazione che ha portato la famiglia Pirovano ad acquisire, nel 1997, le Terre Bentivoglio nell’Oltrepò Pavese, affiancando all’attività commerciale quella di produzione di vino. Grande la passione della famiglia Pirovano per lo sport. Il marchio Cantine Pirovano ha infatti campeggiato sulle divise di alcune società ciclistiche del territorio oltre che sulle casacche blucelesti della Calcio Lecco.