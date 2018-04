Due meratesi tra le 100 donne intaliane eccezionali.. Stiamo Parlando di Eva Ratti e Monica Valli, entrambe 34 anni.

100 donne italiane eccezionali

Due meratesi, ex studentesse del liceo Agnesi, tra le 100 storie di italiane raccontate nel libro edito da Sperling&Kupfer. Amiche del cuore da sempre, sono cresciute a Rovagnate, hanno fatto insieme le scuole elementari, le medie e il liceo. Entrambe sono state selezionate da Donna Moderna tra le 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali.

Eva Ratti, gondatrice di Find your doctor

Eva Ratti. Per quattro anni è stata un «cervello in fuga». E infatti ha fatto l’astrofisica a Utrecht, in Olanda. Poi però il Bel Paese ha cominciato a mancarle in maniera importante. Rientrata in Italia, Eva Ratti ha creato una start up innovativa per mettere in contatto atenei e imprese, ricerca e imprenditoria così da collocare scienziati e umanisti. «In tutta onestà non desideravo andare all’estero. L’ho fatto solo perché i miei professori insistevano che era importante per fare una carriera accademica seria nel mio settore»

Monica Valli, direttore programmi della start up italiana D-Orbit

Monica Valli ogni giorno insieme con il suo team, studia il sistema per riportare sulla Terra un po’ di detriti che fluttuano a centinaia di chilometri sopra le nostre testeDa studentessa faceva i calcoli per lanciare in orbita i razzi («quelli che disegnano i bambini»), ora da direttrice programmi di D-Orbit li fa per portare sulla Terra i detriti. «Quando ho letto i profili delle altre donne illustrati nel libro, la prima cosa che mi sono detta è: “Certo è che io, in confronto, non ho fatto proprio niente”».

Ampio servizio di due pagine con le interviste sul Giornale di Merate in edicola dal 3 aprile Da pc clicca qui per la versione sfogliabile, mentre sul tuo cellulare cerca e scarica la app “Giornale di Merate” dallo store.