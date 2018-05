L’ex parroco don Roberto Piazza partirà il 9 maggio per lo Zambia. Sabato la messa di saluto nella sua Pagnano.

Il saluto di don Roberto prima della partenza per la missione in Africa

Il giorno è stato fissato e il biglietto comprato, l’ex parroco di Pagnano don Roberto Piazza partirà il prossimo 9 maggio per l’Africa. Destinazione MazabuKa, in Zambia, una città di circa ventimila abitanti circondata da campagne coltivate. Ma prima di partire con armi e bagagli per la missione che per i prossimi tre anni sarà la sua nuova casa, don Roberto tornerà a Pagnano per salutare i fedeli e i giovani di Casa Nicodemo. Sabato 5 maggio presiederà infatti la messa prefestiva delle 18 nella chiesa di San Giorgio nella frazione di Merate.

“Sono molto emozionato”

Tornato a vivere nella parrocchia di origine a Monza, dopo la nomina di don Tiziano Sangalli a parroco di Pagnano, don Roberto si è nel frattempo preparato al nuovo compito che l’attende. Dopo il corso sulle missioni, organizzato dalla Cei, ha trascorso quattro mesi in Irlanda per perfezionare l’inglese. Una volta in Africa dovrà comunque imparare anche la lingua locale. “Sono molto emozionato e anche un po’ spaventato. Parto con la prospettiva di trascorrere in Africa tre anni. Poi vedremo, il mio contratto è rinnovabile di tre anni in tre anni. Quando, e per quanto tempo, potrò rientrare in Italia ancora non lo so. Vedremo”.

L’intervista completa sul Giornale di Merate in edicola da martedì 1° maggio.