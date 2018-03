E’ in programma per domani, sabato 3 marzo, davanti alla segretaria generale della Cgil Susanna Camusso, l’inaugurzione della nuova sede della Cgil di Merate

Cgil Merate

Da lunedì scorso, però, la nuova sede di Merate è aperta al pubblico. Situata a Robbiate (ma sul confine con la cittadina brianzola) in via Piave 1, la struttura è un investimento per la Cgil di Lecco. “Si tratta di un’operazione importante che stiamo portando avanti in questi ultimi mesi” – afferma il segretario generale Wolfango Pirelli – “Abbiamo investito per traslocare in una nuova sede perché si tratta del secondo punto di riferimento dopo Lecco. Per la Cgil, inoltre, il Patronato Inca di Merate è uno dei più operativi in assoluto a livello nazionale”.

La sede

L’edificio di Robbiate è più ampio rispetto a quello di via Giotto. “Per noi è una seconda Camera del lavoro, acquistata da tutte le categorie – prosegue. ” Sarà attenta all’accoglienza, ospiterà eventi e li promuoverà. Per noi si tratta di una scelta politico-sindacale rilevante. La nostra provincia è fatta da due grandi poli, Lecco e Merate, che vogliamo valorizzare entrambi”.

“In questo modo mettiamo a disposizione una struttura adeguata per l’utenza brianzola con tutti i nostri servizi, dal Patronato al Caaf – sottolinea il segretario organizzativo Diego Riva -. Con questa struttura saremo ancora più presenti sul territorio”.