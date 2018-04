Visita molto inaspettata, quella di Dj Linus in Brianza. Il celebre deejay ha infatti pubblicato una fotografia su Instagram in cui è ritratto a Colle Brianza. Precisamente, immortalato davanti al cartello d’arrivederci della località colloese, accanto alla sua bicicletta. Infatti, il direttore artistico di radio Deejay è anche un appassionato ciclista.

Dj Linus, dalle cuffie alle ruote

Molto chiacchierato è stato lo scatto postato da Linus sabato 7 aprile sul social network Instagram. Ed è stato molto apprezzato. In particolar modo dal primo cittadino di Colle Brianza, Marco Manzoni, che sottolinea il garbo di Linus nell’aver scelto di inserire nella sua istantanea il cartello del paese. Ovvero, il segno distintivo per eccellenza. Un territorio comunque non nuovo a visite “speciali”. Infatti, come afferma il sindaco, Colle Brianza è una meta favorevole per gli stessi ciclisti professionisti, data la sua configurazione territoriale ideale per gli allenamenti. Oltre al fatto di essere già stata visitata da altri vip in passato. Lo stesso Linus, ricorda il primo cittadino Manzoni, era già transitato nella zona qualche tempo fa, parlandone poi in radio. Non resta allora che aspettare e vedere chi sarà il prossimo.