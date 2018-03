Disagi neve in centro ad Airuno. A segnalarceli è un lettore che questa mattina si è trovato in grossa difficoltà nel circolare con l’auto nei pressi dell’Hospice e della chiesa parrocchiale. Con tanto di documentazione fotografica.

“Via Dante Alighieri ad Airuno chiaro esempio di una zona centrale dove fino alle ore 10 non si è visto nessun spazzaneve o mezzo spargisale. Una vergogna visto che nevica ormai da 8 ore e che le precipitazioni nevose erano state abbondantemente annunciate. La strada che porta alla chiesa parrocchiale e all’hospice Il Nespolo di Airuno è sporca e con fondo ghiacciato, tanto da impedire l’accesso anche alle persone che arrivano in visita ai loro parenti ricoverati alla struttura. Anche le altre strade centrali del paese sono sporche, la situazione è pericolosa per chi viaggia in auto” ha commentato il nostro lettore.