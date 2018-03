Disagi neve legati dunque alla mancanza di pulizia delle vie di Beverate e Brivio. Nel paese sono in molti a lamentarsi delle strade poco percorribili.

Disagi neve nonostante l’allarme meteo

Era chiaro a tutti che oggi sarebbe stata una giornata difficile per gli automobilisti. La forte nevicata che si sta abbattendo sul nord Italia, infatti, era stata preannunciata da giorni. Nel meratese però non sempre si è riusciti a contrastare la neve e a mettere quindi in sicurezza le vie paesane. Brivio stamane ha dunque evidenziato dei percorsi totalmente innevati. Anche nella frazione di Beverate la percorribilità e la sicurezza non sembrano essere sempre garantite.

La sicurezza viabilistica delle periferie

Come spesso accade in questi casi, le zone più esterne dei paesi sono le meno curate. A causa delle minori frequentazioni e della lontananza dalle principali vie di Brivio riuscire a controllare la propria auto sembrerebbe essere quindi una sfida per molti. La neve non pare cessare e l’ipotesi che la situazione possa solo complicarsi non è purtroppo così surreale.