Dentista a Merate. Ricorre quest’anno il ventesimo anniversario di Odontoiatrica GC, il centro dentistico di via Cerri 14/ter.

Dentista a Merate, Odontoiatrica GC una certezza

“Fin dall’inizio – informa lo staff – garantiamo ai meratesi un servizio costante tutto l’anno. Ci siamo infatti da gennaio a dicembre, agosto compreso. Per contattarci basta una telefonata”.

In caso di emergenza ma non solo

“Possiamo intervenire sia per curare un mal di denti improvviso, sia per ogni altro intervento. Il fatto di essere sempre disponibili è particolarmente gradito: qualora se ne verifichi l’esigenza, dopo il primo soccorso informiamo i pazienti sulla patologia che li ha colpiti e sull’eventuale terapia da seguire per arrivare a guarigione. Il preventivo che prepariamo in questi casi è sempre senza impegno”.

Tanti servizi per i pazienti

Tanti servizi per i pazienti che da Odontoiatrica GC hanno a disposizione tutto ciò che serve per guarire:

“Abbiamo dalla conservativa all’ortodonzia, dalla pedodonzia per i bambini all’implantologia anche con tecnica a carico immediato. Il nostro chirurgo è altamente specializzato, inoltre con l’igienista effettuiamo approfondita igiene del cavo orale e prevenzione, mentre all’occorrenza possiamo occuparci di malocclusioni ed eventuale contrasto del bruxismo eseguendo gli appositi test e ricorrendo agli appositi bite”.

Ortodonzia invisibile

Odontoiatrica GC effettua sia ortodonzia tradizionale sia ortodonzia invisibile: “In quest’ultimo caso possiamo ricorrere a mascherine invisibili realizzate attraverso software dedicati. Sarà il dentista a stabilire, caso per caso, se questa soluzione sia ottimale per i pazienti” spiegano nel centro.

Implantologia anche a carico immediato

“Dal singolo dente alla riabilitazione di intere arcate possiamo restituire il miglior sorriso praticamente ai pazienti di ogni età” hanno aggiunto i dentisti. “Ci occupiamo di tutto, a cominciare dalla panoramica che eseguiamo internamente”. A seconda dei casi il dentista consiglierà il paziente l’implantologia tradizionale o quella a carico immediato e protesi permanenti oppure rimovibili: “Anche queste ultime, infatti, possono essere fissate agli impianti in titanio. Così facendo si elimina il palato e, soprattutto, ci si scorda di colle e adesivi vari”.

Strumentazione all’avanguardia

Sempre attenta alle innovazioni, Odontoiatrica GC introdurrà a breve anche lo scanner intra-orale per l’acquisizione dell’impronta digitale. “Si dirà così addio una volta per tutte alle fastidiose paste utilizzate fino a oggi a questo scopo. Facciamo sempre il massimo per andare incontro alle esigenze dei nostri pazienti”.

Piccolo studio ma grande qualità

Lo studio non è grande, ma è proprio questo il pilastro su cui Odontoiatrica GC ha costruito il proprio ventennale successo a Merate. “Massima professionalità e costante aggiornamento contraddistinguono il nostro operato quotidiano – concludono i dentisti del centro – Il fatto di aver resistito alla tentazione di ampliare la struttura ci ha permesso di concentrarci al meglio sui nostri pazienti. Qui da noi, infatti, non si è numeri, ma persone, ciascuna con un nome, una storia ed esigenze da rispettare”.

Pagamenti personalizzati

E i costi? Non sono un problema perché qualunque sia il piano terapeutico Odontoiatrica GC studia per ogni paziente pagamenti personalizzati andando così incontro a ogni esigenza.

Dentista a Merate ecco dove si trova

Odontoiatrica GC è in via Cerri 14/ter. Per informazioni e appuntamenti, tel. 039.9900410

Informazione pubblicitaria