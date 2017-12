La finalissima di X Factor che ieri sera ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori ha regalato una incredibile e meritata visibilità a due giovanissimi e brillanti artisti. Stiamo parlando di Daniel e Juna i due lecchesi a X Factor con Ed Sheeran, dominatore indiscusso delle classifiche musicali mondiali.

Daniel e Juna i due lecchesi a X Factor

Daniel Acerboni di Bellano e Juna Fracassini di Calco, intervistati la scorsa settimana dai Giornali di Lecco e di Merate, hanno brillato come stelle ieri sera. Hanno accompagnato la prima esibizione di Ed Sheeran, il cantautore britannico più amato del momento, che è salito sul palco del famoso talent. L’emozionante esibizione, andata in onda sia su Sky che su TV8, ha messo il luce il talento dei due lecchesi. Sicuramente un trampolino di lancio per la carriera di Daniel e Juna. Una carriera iniziata sul web e per ora culminata in una serata che definire prestigiosa è davvero poco.

Pubblico in delirio

E se come detto a casa i telespettatori erano milioni, al Mediolanum Forum di Assago c’erano ben 11mila caldissimi spettatori ad ascoltare i due lecchesi che certamente hanno dovuto tenere a freno le emozioni, o quanto meno incanalare nel canto la loro adrenalina, per riuscire ad esibirsi come professionisti navigati. Se dal punto di vista della gara la finale ha incoronato il concorrente Lorenzo Licitra, per noi senza dubbio il re e la regina di X Factor sono Daniel e Juna

