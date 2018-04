Dall’orfanotrofio a Italia’s got Talent. Dall’infanzia trascorsa senza genbitori al successo cantando su «Youtube» fino ad arrivare al provino per unala trasmissione tv. Una storia che scalda il cuore quella di Andrea Mandelli, 19 anni di Calco.

Il giovane ha esordito sul web con la sua cover della canzone di Ermal Meta e Elisa «Piccola Anima». Ora è stato contattato da Italia’s Got Talent per un provino. Ma la sua vita non è sempre stata rose e fiori, anzi. «Sono un orfano. Fino a 9 anni sono stato in Ucraina, a Odessa, quando sono arrivate due persone meravigliose. I miei attuali genitori. Così sono venuto in Italia e non smetterò mai di emozionarmi per la fortuna che ho avuto di incontrare un uomo e una donna che sono così felici di me, di noi – ha continuato il giovane calchese – Hanno sempre assecondato la mia passione per il canto e io sono entusiasta di quello che stanno facendo per me».

Una infanzia difficile

«In orfanotrofio cantavo sempre. Era il mio modo di passare il tempo. Non passava attimo in cui la mia voce non scappasse da me, insieme alla mia testa, ai miei sogni E il giovane ha anche trovato un modo per aitare chi, come lui, sa cosa sia la sofferenza. «Andrò in missione in Tanzania. Partirò il primo agosto e rientrerò il 29 dello stesso mese».

