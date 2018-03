Corte Mimich, fine dell’incubo per i brianzoli. Il complesso residenziale, situato in pieno centro Osnago, era stato nel 2006 oggetto di un ampio progetto di riqualifica, tramutatosi poi in un vero e proprio incubo per le 23 famiglie acquirenti degli appartamenti.

Il destino della corte Mimich

Osnago dice addio alla vecchia corte, rimessa a nuovo e dedicata a San Carlo. Grazie all’intervento dell’immobiliarista Fiorenzo Valsecchi, che al terzo bando d’asta si è aggiudicato il complesso per poco più di un milione di euro, gli acquirenti potranno riavere gli appartamenti tenendo conto di quanto versato alla Oikos di Gualtiero Conti

e guardando finalmente al futuro

Ampio servizio di due pagine sil Giornale di Merate in edicola dal 6 marzo