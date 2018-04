I conti di Salvini. Anzi i conti segreti di Salvini. Questo il titolo del servizio di inchiesta del settimanale L’Espresso che Giulio Centemero, tesoriere della Lega, ha affrontato in una lunga intervista esclusiva sul Giornale di Merate in edicola da martedì 10 aprile e per tutta la settimana.

I conti di Salvini gestiti da un meratese

“Al mio arrivo i costi di gestione del partito erano molto elevati e all’esito dell’attività di ristrutturazione sono stati ridotti di oltre il 70 per cento. Insomma, ho dovuto operare da “vero brianzolo”, tagliando i costi e usando le risorse in maniera più efficiente” ha affermato il meratese Centemero al Giornale di Merate. E riguardo le accuse dell’inchiesta de L’Espresso sulla presunta sparizione di decine di milioni di euro, il tesoriere : “Non possono sparire milioni di euro…”.

