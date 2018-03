La riunione del Comitato Viale Verdi si terrà alle 17.30 nel salone dei Vigili del fuoco a Merate

Il Comitato Viale Verdi fa il punto sul progetto di riqualificazione dell’arteria

Appuntamento alle 17.30 di sabato 10 marzo presso il salone dei Vigili del fuoco, in via degli Alpini a Merate, con il Comitato Viale Verdi. L’assemblea è aperta a tutto il vicinato non solo agli iscritti al Comitato. Sono trascorsi due anni dal 7 marzo 2016, quando il neonato Comitato presentò il Documento di Proposta che illustrava le possibili soluzioni ai problemi di viabilità e vivibilità del viale. “Nel giro di due anni – spiega il presidente Giuseppe Papaleo nella lettera aperta ai cittadini – siamo passati dal Documento di Proposta all’Accordo di Programma. L’Accordo di Programma, che dovrà contenere i dettagli dei lavori di riqualificazione del nostro vicinato, è infatti in corso di stesura da parte dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Lecco in collaborazione con i tecnici del Comune”.

Conferito l’incarico per i rilievi topografici

Sarà un professionista di Oggiono ad effettuare i rilievi topografici sul viale propedeutici all’elaborazione dello Studio di fattibilità che precederà il Progetto definitivo. L’incontro pubblico di sabato intende fare il punto sui contenuti dell’Accordo di Programma, su quello che da sempre è l’obiettivo primario del Comitato, rendicontare le attività svolte lo scorso anno e rinnovare il Consiglio Direttivo scaduto dopo il primo biennio di attività. “Infatti se il 2017 è stato l’anno del Concorso di idee, il 2018 sarà l’anno del Progetto definitivo e, ce lo auguriamo, della gara di appalto per almeno il primo lotto dei lavori. Siamo ad un punto cruciale della vita del Comitato”.

Ampio spazio alla discussione

Nel corso della serata sarà possibile rinnovare l’adesione al Comitato per l’anno in corso o iscriversi ex novo. Auspichiamo anche la presenza dei residenti del vicinato e di tutti i cittadini meratesi interessati al futuro di viale Verdi. Ampio spazio sarà riservato agli interventi e alla discussione. L’Assemblea si concluderà con un piccolo buffet per un sicuramente gradito e atteso momento di convivialità.