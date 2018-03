Si intitola L’autonomia non è un’utopia il progetto ideato da cinque associazioni del territorio e premiato dal Bando del volontariato 2018.

Cinque associazioni metteranno in rete risorse e professionalità

Si chiama “L’autonomia non è un’utopia” il progetto a favore dell’inclusione e del lavoro promosso da cinque associazioni del territorio. Si tratta del Centro di aiuto alla vita, che fa da capofila, dell’Altra metà del cielo e La seconda tunica di Merate, Ale G. di Lomagna e Volontari Namaste – Missioni Consolata di Castello Brianza. Obiettivo del progetto andare incontro alle necessità delle fasce deboli come donne in difficoltà e giovani disoccupati.

Attivata la collaborazione con il Cfp Clerici, i Comuni e Retesalute

Il progetto è finanziato dal Bando Volontariato 2018, promosso lo scorso autunno dai Centri Servizi per il Volontariato, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Coinvolgerà nella varie sue fasi i Comuni del territorio Meratese e Casatese, Retesalute e pure il Centro di Formazione professionale Clerici. Molte quindi le azioni messe in campo: dai corsi di formazione professionale agli sportelli del lavoro e di segretariato sociali alla formazione dei volontari alle borse di studio.

Cercasi volontarie per il servizio “Adotta una famiglia”

Tra le tante iniziative in cantiere, una in particolare mira a formare delle volontarie un po’ speciali. Persone, che adeguatamente formate, seguono nel tempo una, due, tre famiglie seguendole da vicino, in pratica adottandole. Perché solo conoscendo a fondo i loro problemi e e i loro bisogni, è possibile aiutarle in maniera efficace.

