Chiuso il T-Bar, in tantissimi per “l’addio” al noto locale di Merate che ha chiuso i battenti.

Non lo capiranno in molti. Non è infatti possibile comprendere che cosa il T Bar abbia rappresentato per le migliaia di persone che in questo ultimo weekend di festa, hanno partecipato alla festa di chiusura del locale. Una tre giorni che ha visto partecipare chi in questi anni ha fatto diventare il locale meratese quello che è stato.

I saluti

Non si è trattato infatti della semplice chiusura di un locale, di una porta, di quattro mura. Il T Bar è stato un punto di riferimento. Canzoni, abbracci, lacrime, sorrisi, questo è stato l’evento conclusivo del locale.

