Tutta l’Amministrazione guidata da Giovanna De Capitani è pronta a schierarsi contro il piano Marasche ad Osnago.

Piano Marasche, un danno per ambiente e viabilità

La questione è stata sollevata da una mozione congiunta delle minoranze di Cernusco. A lasciare perplessi, quindi, le contromisure viabilistiche e ambientali previste. Queste sono state infatti ritenute insufficienti per mitigare gli effetti della realizzazione del centro commerciale.

La cronistoria del progetto, che si sta discutendo proprio in queste ore in Conferenza dei servizi, sul numero del Giornale di Merate in edicola da oggi.