Cernusco non rinnova la convenzione per l’impiego condiviso del segretario comunale Giovanni Balestra. Le Amministrazioni confinanti, però, non reagiscono bene.

Balestra fuori da Cernusco, salta la convenzione a quattro

L’Amministrazione capitanata da Giovanna De Capitani non rinnova l’accordo con il segretario. A Montevecchia, Lomagna e Osnago, però, la decisione è risultata indigesta e non si sono fatte attendere le polemiche. A metterle a tacere è tuttavia arrivata una targa di ringraziamento.

Le polemiche sul caso del segretario sul numero del Giornale di Merate in edicola da oggi.