Un pomeriggio all’insegna dell’armonia e della condivisione, quello andato in scena lo scorso venerdì ad Osnago. Piazza della Pace è stata infatti animata dalla Camminata delle Lanterne. Ad organizzarla il gruppo Alpini e alcuni volontari.

Camminata delle Lanterne in piazza della Pace

I 250 bambini delle scuole elementari, insieme a insegnanti, genitori e nonni si sono riuniti nel pomeriggio di venerdì. I bambini sono stati poi divisi in quattro gruppi. I primi due sono andati quindi in piazza della Pace dove hanno cantato la canzone “O albero” e recitato poesie. Gli altri, nel frattempo, hanno ascoltato storie animate. I due gruppi si sono poi scambiati, per riunirsi infine in piazza della Chiesa. Lì, tutti insieme, hanno cantato “What a wonderful world”. A seguire consueto scambio di auguri con panettone, pandoro, thè caldo e vin brulè.