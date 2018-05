Grande successo di partecipazione alla prima giornata di open day della Brianza Academy svoltasi sabato sul campo comunale di Cernusco Lombardone.

Cinquanta bambini al primo open day di Brianza Academy

Si è svolta sabato 5 maggio sul campo comunale di Cernusco Lombardone la prima giornata degli open day organizzati dalla società Acd Brianza Cernusco-Merate per incentivare lo sport tra i bambini e trovare i piccoli atleti che si cimenteranno nelle prossime stagioni nel gioco del calcio. L’evento ha visto la partecipazione di più di 50 bambini delle annate 2013-12-11-10.

Una giornata indimenticabile per i piccoli calciatori

Dopo l’accoglienza iniziale, divisi secondo la data di nascita, i bambini si sono cimentati in un’ora e mezza di puro calcio, chiudendo la giornata con un enorme ciao rivolto a tutti gli spettatori presenti. Una mattinata da ricordare per i piccoli campioncini che si sono divertiti a suon di goal e di parate. Entusiasta del successo il responsabile del progetto Roberto Bonfanti. “Siamo davvero contenti del risultato, siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. E’ sempre bello poter vedere così tanti bambini metterci tanto impegno per praticare lo sport che più amano”, ha commentato soddisfatto.

I prossimi appuntamenti