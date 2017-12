Soroptimist Club assegna una borsa di studio per partecipare ad un Corso di Formazione su “Essere leader al femminile – Costruisci la tua leadership con noi”.

Soroptimist Club e i giovani

Il corso, realizzato dalla SDA Bocconi, si articolerà in tre giornate consecutive e in due turni identici a marzo 2018. Esso si propone di fornire concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento attivo e propositivo.Il corso si rivolge a giovani donne, max 28 anni, in possesso di laurea specialistica o magistrale. La domanda di partecipazione va redatta sul modulo reperibile sul sito www.soroptimist.it/it/bandi, allegando un curriculum vitae. Le interessate devono inviare la domanda alla Presidente del Club di Lecco, dott.ssa Silvia Villa, e.mail: soroptimist.lecco@gmail.comentro il 19 gennaio 2018.

In campo per le donne

Inoltre, i club di Lecco e Merate hanno aderito all’accordo stipulato tra l’Unione Italiana del Soroptimist International e l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio. Grazie a tale accordo, quattro donne, opportunamente selezionate, potranno frequentare gratuitamente uno dei corsi di aggiornamento tenuti dalla Camera di Commercio di riferimento, con l’intento di promuovere il lavoro femminile attraverso percorsi formativi specifici.

Le vincitrici delle borse di formazione saranno seguite da socie Soroptimiste con una attività di mentoring.

Informazioni utili

Il bando, aperto fino al 28 febbraio 2017, è reperibile sui siti della Camera di Commercio Lecco (www.lc.camcom.gov.it) e dei Club di Lecco e Merate (www.soroptimist.it/club/lecco – www.soroptimist.it/club/merate).