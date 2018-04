Il noto cosplayer di Merate Fabio Bonanomi ha mandato in visibilio i suoi fan realizzando la moto di Hiroshi a grandezza naturale.

Bonanomi ha presentato alla Fiera di Rho la Moto di Hiroshi

Dove c’è lui, Fabio Bonanomi, lo spettacolo è assicurato. In primo luogo perché tutto quelle che esce dalle sue mani è realizzato con una fedeltà sorprendente. E poi perché ogni volta riesce a stupire i suoi fan con trovate sempre ingegnose. Il mese scorso a «Cartoomics», alla Fiera di Rho, Bonanomi non ha deluso le aspettative. Infatti ha presentato in anteprima assoluta la sua ultima, fiammante, creazione. E cioè la moto che, nel famoso fumetto giapponese ideato da Gō Nagai, Hiroshi cavalca prima di lanciarsi nel vuoto e trasformarsi in Jeeg Robot d’acciaio. Il video pubblicato qui sotto, che lo immortala mentre vestito da Hiroshi guida la moto, ha totalizzato in quattro giorni 252mila visualizzazioni.

