Un’iniziativa unica pensato dal Comitato Viale Verdi, che grazie a un aiuto di ConfCommercio ha potuto donare una biblioteca alla scuola materna dell’omonima via.

Un bel regalo di Natale: biblioteca e tappetoni

“Nasce tutto dal Natale di Via Verdi. Quest’anno abbiamo deciso di incrementare gli alberi e, grazie a un contributo di ConfCommercio, abbiamo potuto posizionare altre 19 abeti in aggiunta a quello più grande. Grazie al progetto di redistribuzione di Ikea, quindi, dopo averli acquistati e utilizzati per il periodo di Natale, li abbiamo restituiti. Questo ci ha garantito un buono acquisto di 284 euro, con il quale abbiamo acquistato i mobili per la biblioteca e questi bei tappetoni” ha spiegato il presidente del Comitato Giuseppe Papaleo. Con lui, all’inaugurazione simbolica con tanto di taglio del nastro, il vicepresidente Gennaro Varecchia e la consigliera Daniela Beretta.

Letture animate nell’angolo biblioteca

Beretta, insieme ad altre due volontarie del Gruppo di lettura, ha letto alcune storie ai 73 bimbi della materna. Entusiaste del progetto, infine, anche le insegnanti. “Un bel messaggio educativo e didattico, che permette ai bimbi di vedere il libro come un amico” ha infatti spiegato la coordinatrice Barbara Brivio.