Berlusconi ha infine chiuso l’affare Botta a Merate. Farebbe capo a lui, oltre che all’amico architetto Ivo Redaelli, la società Brianzadue srl che ha rilevato la proprietà delle ville progettate dall’archistar ticinese in via Allende e rimaste incompiute a seguito del fallimento dell’impresa costruttrice. Il cantiere era congelato da quattro anni. Completate e vendute solo le dodici unità abitative extralusso alla destra di Cascina Vedù, l’altra dozzina, alla sinistra del bed&breakfast, erano rimaste allo stato grezzo. Qualche settimana fa i lavori di completamento sono ripresi.

Berlusconi investe in ville firmate

Il cartello all’ingresso del cantiere, aggiornato in base ai nuovi permessi, informa che proprietà e committenza fanno capo a Brianzadue sr. La società con sede a Segrate Milano 2, per il 40% è compartecipata dalla Leader srl, società che fa riferimento all’architetto Redaelli, e per il resto alla Immobiliare Dueville. Amministratore unico di quest’ultima come anche di Brianzadue, risulta Marco Sirtori. La direzione dei lavori è invece affidata al geometra di fiducia di Berlusconi, Francesco Magnano di Macherio.

Un anno fa la visita del cavaliere

L’interessamento del Cavaliere al lussuoso comparto immobiliare di Merate risale almeno ad un anno fa. Brianzadue risulta infatti essersi costituita alla fine di dicembre 2016, anche se fu diverse settimane dopo, a febbraio, che Silvio Berlusconi arrivò in piazza Prinetti, accompagnato da Redaelli. Quattro passi in centro, con bagno di folla e strette di mano. Subito era trapelata notizia che la meta di quella visita a sorpresa erano le ville di Botta a Cascina Vedù. Probabile che all’epoca l’affare fosse già concluso. O forse ancora no. Ai più era comunque parso che Berlusconi fosse sinceramente ammirato della cittadina situata nel cuore della Brianza. Del resto qualche mese prima aveva acquistato a Rogoredo di Casatenovo villa Giambelli, desinata a diventare il suo nido famigliare con la compagna Francesca Pascale.

Un affare da 15 milioni

Tornando alle ville del Botta, stando al cartello di cantiere. la fine dei lavori è prevista per l’agosto 2018. Il taglio abitativo è di lusso. Si tratta di 300/400 metri quadrati di superficie disposti in verticale su due/tre piani fuori terra oltre un livello interrato. I prezzi sono da capogiro: si parte da un milione e mezzo di euro. Il business si aggira insomma sui 15 milioni, euro più euro meno.