Per il bando volontariato del 2018 alcune associazioni della Brianza lecchese hanno sottoposto ai sindaci un progetto denominato “L’autonomia non è un’utopia: azioni per il lavoro e l’inclusione”.

Bando volontariato per favorire il benessere sociale

Il progetto vuole infatti favorire la formazione delle persone per l’inclusione lavorativa, prevenire situazioni di marginalizzazione sociale e aprire nuove forme di solidarietà. Inoltre, verrà stabilita una relazione con gli enti pubblici locali e Retesalute. La vittoria del bando infatti ha consentito alle associazioni di fruire di molte risorse. Questi fondi verranno impiegati nell’assistenza delle persone in condizioni di difficoltà e fragilità sociale. Diverse le associazioni che hanno promosso l’iniziativa tra cui: Centro aiuto alla vita di Merate, AleG Dalla parte dei bambini di Lomagna, L’altra metà del cielo – Telefono donna di Merate, Volontari Namaste – Missioni Consolata di Castello B. e La Seconda Tunica di Merate. Assieme a loro sono state coinvolte la Fondazione Clerici di Merate e l’Associazione Piccole Imprese di Lecco. In chiusura, i sindaci ringraziano le Associazioni di volontariato che hanno partecipato all’iniziativa.