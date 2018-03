Da anni la Onlus Kibinti si spende per sostenere bambini malati che, dall’Africa, arrivano in Italia per essere sottoposti a interventi chirurgici.

Bambini malati necessitano ospitalità

La scuola dell’infanzia Origo di Calco ospieterà domani dalle 20.30 un incontro per far conoscere l’associazione. Obiettivo è quello di trovare famiglie generose che possano ospitare temporaneamente alcuni bambini in attesa di essere operati per risolvere delle patologie gravi. I piccoli, provenienti dalla Guinea Bissau, saranno in Italia per circa tre mesi.

Onlus Kibinti chiede aiuto alle famiglie

I bambini, che arriveranno a gruppi di due o tre, avranno bisogno di volontari al loro fianco sia durante la degenza in ospedale sia in seguito. L’associazione, che da anni si spende per dare speranza ai piccoli malati che non potrebbero ricevere cure adeguate nel loro paese di origine, chiede quindi una mano per ospitarli.