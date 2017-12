Sorrisi, gioia, canti natalizi e tanti regali portati direttamente da Babbo Natale. Questi gli ingredienti di un pomeriggio di festa nel reparto di pediatria dell’ospedale san Leopoldo Mandic di Merate. Ad organizzare il tutto, come sempre, l’associazione Abio Merate presieduta da Anna Maria Petino.

Babbo Natale raggiunge tutti i bambini dell’ospedale

Nessuno è rimasto senza un pacchetto, una carezza o un augurio di buon Natale. Per la decina di bambini ricoverati in questi giorni il pomeriggio di giovedì 21 dicembre è stato davvero indimenticabile. Babbo Natale, accompagnato dalle sue immancabili elfe, ha portato tanta allegria. L’atmosfera è stata oltretutto arricchita da piacevoli canti natalizi. In coro si sono uniti tutti i presenti: bambini, mamme, volontari Abio e personale dell’ospedale hanno così contribuito a portare allegria laddove ce n’è davvero bisogno, specialmente in questo periodo dell’anno. Soddisfatti gli organizzatori che, al termine, si sono visti ringraziati con un abbondante rinfresco in compagnia.