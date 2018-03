Se anche a voi in questi giorni è arrivato un messaggio su WhatsApp sui tutor in tangenziale non perdete tempo: è una bufala diventata virale nelle ultime ore. Attenzione invece ai velox in 36. Verranno davvero attivati lunedì.

Arrivano i tutor in Tangenziale | Attenzione alla bufala in rete

Forse anche voi negli ultimi giorni avete ricevuto su WhatsApp o letto su Facebook un messaggio che inizia così: “Nel mese di maggio verranno attivati in modo sporadico i rilevatori tutor in tangenziale in entrambe le direzioni…”.

Non perdete tempo a leggere fino in fondo e non preoccuparvi di possibili sanzioni in arrivo perché è una bufala. Una bufala che nelle ultime ore sta diventando virale anche in Brianza.

Ecco la comunicazione che in molti segnalano di aver ricevuto sul proprio cellulare o di aver letto in rete:

“Comunicazione di servizio:

Nel mese di Maggio verranno attivati in modo sporadico i “rilevatori tutor” in tangenziale in entrambe le direzioni. funzionano in due modi, o come tutor o come e veri propri velox istantanei.

per poi entrare in modo definitivo dal mese di Luglio.

chi passerà nella corsia d’emergenza, verrà comunque fotografato.

Facciamo attenzione.

A partire da Martedì prossimo entrerà in vigore il nuovo codice della strada. Oggi è stato approvato l’articolo più pesante, ed è giusto così:

chiunque verrà sorpreso alla guida del veicolo, anche se è fermo ai semafori o agli stop, con il cellulare o altri apparecchi

la sanzione è la seguente: ritiro immmediato della patente e una multa da 180 €uro fino a 680 €uro.*Quindi stiamo tutti molto attenti, organizziamoci con i viva voce e *se indossiamo gli auricolari ricordiamoci che un orecchio deve restare libero

Il fatto di avere il telefono in mano e parlare attraverso il vivavoce dello stesso, comporta ugualmente la sanzione. A cui andra’ aggiunta la sanzione guida con una mano da €161 e 5 punti in meno..

Fai girare a manetta!”

Attenzione ai rilevatori veri da lunedì in funzione sulla SS36

