Ancora neve nel Lecchese. Allerta ghiaccio: le previsioni per domani.

Ancora neve nel Lecchese

Era prevista pioggia mista a neve per tutta la giornata di sabato, in Lombardia, invece in molte zone sta ancora nevicando (nel Meratese dalle 11, pioggia ora a mezzogiorno a Lecco), anche se a bassa quota i fiocchi non “attaccano”. In Valsassina invece paesaggio molto più invernale, ecco alcune foto:

Dal pomeriggio precipitazioni in in calo

Dal pomeriggio-sera precipitazioni in esaurimento a partire dai settori occidentali. Limite neve variabile attorno ai 400 metri, a tratti e localmente neve o pioggia-mista-neve o pioggia che gela al suolo (gelicidio) fino in pianura.

Le previsioni per domani in Lombardia

Stato del cielo: al mattino su Alpi, Prealpi e Appennino poco nuvoloso; sulla Pianura nubi basse con foschie e/o nebbie, in parziale sollevamento durante le ore centrali. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta a partire dai settori di sudovest.

Precipitazioni: dalla serata deboli a partire dai settori occidentali. Neve inizialmente attorno a 800-1000 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In pianura minime tra -5 e -1°C, massime tra 3 e 7°C.

Zero termico: variabile tra 1300 e 1800 metri circa, in serata attorno ai 1000 metri su Nordovest.

Venti: in pianura deboli dapprima da ovest, poi da est; in montagna deboli o moderati da ovest sudovest.

Altri fenomeni: gelate