Allerta neve? Niente panico. A predicare tranquillità e a metterci un pizzico di ironia è stato Giuseppe Procopio, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Merate. Che pochi minuti fa ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale una sorta di appello alla comprensione da parte della cittadinanza nei confronti dell’Amministrazione.

Allerta neve, il “decalogo” di Procopio

“Punto 1: al contrario dei romani senza drammi le scuole resteranno aperte, nelle aziende si lavorerà e la vita continuerà anche in questi giorni d’inverno. Noi non ci fermiamo. Ci organizziamo” ha esordito Procopio. E via col secondo punto. “Punto 2: siamo organizzati. Ho sentito telefonicamente alle 22.30 gli operatori che stanno gettando sale e stanano lavorando per avere le migliori strade e marciapiedi puliti domani mattina. Andranno avanti tutta notte e sono in allerta”. E ancora. “Punto 3: ci potrebbe essere qualche inconveniente? Probabile…ma stiamo lavorando per evitarlo e monitoreremo la situazione tutta notte, se ci fossero disagi ci scusiamo preventivamente”.

L’appello ai cittadini

L’elenco di Procopio non si ferma. “Punto 4: guidare e camminare con prudenza se possibile. Punto 5: prima di fare uscire le lame ci vuole qualche centimetro il numero del punto non è un caso. In questi giorni abbiamo lavorato bene e continueremo così. Grazie per la collaborazione e comprensione”. Quindi la chiosa finale. Con riferimenti non del tutto casuali. “Ps. non vi mollo neanche durante la campagna elettorale!! Lavoro come sempre per voi e mi piace un sacco!”.

Le foto al risveglio

Ma la situazione al risveglio è stata tutt’altro che sotto controllo. A bacchettare il vicesindaco è stato Angelo Baiguini, candidato all’uninominale alla Camera di Merate per il M5S, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune foto delle strade del centro di Merate. «Queste le strade “pulite” a cui sta lavorando, nonostante la campagna elettorale (?), il vicesindaco di Merate Giuseppe Procopio. Il freddo evidentemente gli sta giocando un brutto scherzo… Non si spiega diversamente l’ironico post pubblicato su Fb questa notte. “Divertente” come il ghiaccio sotto i piedi».