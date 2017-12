La storia di Alessio Fumagalli che vuole entrare nel Guinness dei primati

Nel libro dei Guinness

Colleziona cartoline da quando aveva sette anni e oggi, che ne ha quasi sessanta, punta ad entrare nel Guinness dei primati. A tutt’oggi Alessio Fumagalli vanta un patrimonio di 57mila messaggi di saluto spediti via posta (analogica) da altrettante località del mondo. Primo a livello italiano ed europeo, sesto a livello mondiale, vorrebbe stabilire il record assoluto entro Pasqua. E per questo chiede una mano a tutti. “Mandatemi una cartolina o via posta o di persona”. L’indirizzo è Santa Maria Hoè, via Monti 2. Il sindaco Efrem Brambilla ha già provveduto a rispondere all’appello consegnando una cartolina acquistata in Egitto.

