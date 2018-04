Alcolisti anonimi. Le storie di chi è uscito dall’inferno dell’alcol grazie alla forza del gruppo. A raccontarle al Giornale di Merate sono proprio due ex alcolisti, che sono riusciti a riprendere in mano la loro vita grazie a chi, prima di loro, è uscito dal tunnel.

Alcolisti anonimi, ecco chi ce l’ha fatta

Sono storie profonde, che permettono di conoscere a fondo il problema dell’alcolismo. “Un alcolista non è necessariamente un profondo bevitore, all’alcolista anche un bicchiere finisce per rovinargli la vita” rivela l’uomo che si è raccontato nel servizio pubblicato dal Giornale di Merate. Gli Alcolisti anonimi fino a qualche tempo fa si ritrovavano in oratorio a Merate. Ora hanno a disposizione dei locali a Cernusco Lombardone.

