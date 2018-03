Un airone cinerino a spasso per il centro di Merate. Sono curiose le foto che ci ha inviato Gianpietro Bonanomi, meratese residente in via Manara, che questa mattina si è imbattuto nel volatile in piazza Vittoria. E lo ha fotografato.

Airone in centro a Merate

Quasi come fosse un passante intento a guardare le vetrine, l’airone si è concesso qualche minuto in un centro di Merate in realtà semideserto per via della neve e del freddo. Quattro “zampettate” in piazza Vittoria, quindi via, spiccando il volo, verso i tetti delle case. E’ probabile che l’airone sia volato fino al centro dalla riserva lago di Sartirana o dal laghetto di San Rocco. Forse in cerca di cibo, forse di riparo. O forse solo di quattro passi in centro…