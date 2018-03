Emiliano Mondonico tagliò il nastro del nuovo campo di calcio a 7 dell’oratorio San Luigi

Emiliano Mondonico era sceso in campo a Merate con la sua squadra L’Approdo

Mister Mondonico era venuto a Pagnano nell’estate del 2015 per tagliare il nastro tricolore del nuovo campo di calcio a 7 dell’oratorio di Pagnano. A Pagnano era giunto con «L’Approdo» al seguito, la squadra di Rivolta d’Adda scesa poi in campo per disputare un torneo con due formazioni dell’Osgb e una dell’Ac Pagnano. L’allenatore

aveva spiegato il senso del suo impegno a sostegno della squadra formatasi all’interno del Centro di riabilitazione dalle dipendenze di Rivolta d’Adda. “Così come i calciatori scendono in campo per vincere, per fare gol, allo stesso modo questi giovani ogni giorno lottano contro la loro dipendenza per fare gol e vincere le loro debolezze. E se nella vita è capitato loro di trovarsi soli in mezzo al pantano, il tornare a far parte di un team permette loro di riscoprire il piacere di giocare in squadra e per la squadra”.

“Gli oratori punti di riferimento dei giovani”

“Questo è un grande giorno”, aveva quindi aggiunto Mondonico. “Questo nuovo campo di calcio vuole impegnare i giovani di questa comunità. Di questi tempi è molto importante che l’oratorio diventi il punto di riferimento del paese, perché i giovani non vanno lasciati soli”.