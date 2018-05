Il Colle tornerà presto a fiorire grazie alle piantumazioni dell’azienda Terrazze di Montevecchia. E in paese verrà prodotto l’Oli de la Madona.

A Montevecchia nasce l’Oli de la Madona

L’idea è di Mario Ghezzi, titolare della storica azienda agricola. Una sbarra bloccava l’accesso all’appezzamento di terreno, ma grazie alla mediazione di Comune e Parco, è stato trovato un accordo temporaneo

Mario Ghezzi

“Nella fascia alta del terreno coltiverò le viti, mentre in quella bassa ho intenzione di piantare un centinaio di ulivi. Nascerà così la “Cumbricula de l’oli”, che produrrà un “oli de la Madona”spiega l’imprenditore agricolo. “Ho deciso di chiamarlo così in onore del Santuario e anche perché c’è dietro un intervento faticoso, un “lavurà de la madona””.

Tutti i particolari in in bel servizio sul Giornale di Merate in edicola da oggi, martedì 8 maggio. Da pc clicca qui per la versione sfogliabile, mentre sul tuo cellulare cerca e scarica la app “Giornale di Merate” dallo store.