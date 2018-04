Continua ResistLecco, la mappa delle iniziative dei Circoli Arci e delle associazioni che organizzano iniziative culturali sulle tematiche della Memoria e della Resistenza. Questo 25 aprile l’Arci abbina le tantissime iniziative organizzate dai Circoli in tutta Italia alla raccolta di firme sull’appello “Mai più fascismi”, promossa con l’Anpi e decine di altre organizzazioni sociali, a dimostrazione di come sia condiviso il timore per una ripresa di un’ideologia che avremmo voluta sepolta per sempre e di quanto sia necessaria l’unità di tutti i soggetti democratici per cacciarla per sempre dalla storia.

25 Aprile | Le iniziative Arci a Lecco e Provincia

Verderio / Mercoledì 25 Aprile / Piazza Annoni

Altrimenti Rock 16

FESTA IN PIAZZA | dalle 10 alle 19 >> Come ogni anno dal 2003, l’Arci Pintupi festeggia il 25 aprile nella piazza di Verderio Inferiore con bella musica, cibo, birre e condivisione!

Quest’anno la colonna sonora del pomeriggio sarà il folk tutto da ballare de La Malaleche, gruppo che nasce a metà del 2015 dall’ unione di tre musicisti dal sangue bollente e da diverse provenienze musicali: la volontà è da subito quella di creare una sonorità creola, che incontri e reinterpreti insieme generi dal folk al ragga, passando per la rumba e il rock n roll. Una patchanka di suoni con un set di strumenti acustici, che canta canzoni di lotta per l’amore e di amore per la lotta, grazie a una voce dolce e potente allo stesso tempo, un sassofono graffiante, chitarra e percussioni che incalzano e definiscono il ritmo trascinante dei brani.

A fine marzo partecipano con oltre 500 ragazzi italiani all’esperienza de ” Il treno della memoria”, attraverso laboratori musicali e un concerto a Cracovia dopo la visita ai campi di concentramento. Da questa esperienza viene tratto “Memoria Viva”: un videoreportage dell’esperienza vissuta in quei giorni.

Successivamente hanno suonato prima di gruppi come Modena City Ramblers, Bandabardò, 99 Posse, Tonino Carotone, partecipando alla prima giornata dell’orgoglio meridionale e antirazzista a Pontida, alla Sbiellata Sanzenese, al Fara Rock e al Bum Bum Festival di Trescore Balneario.

Organizza: Circolo Arci Pintupi

Osnago / Mercoledì 25 Aprile

73esimo anniversario della festa di Liberazione dal Regime Nazifascista

>> dalle 09.00: ritrovo in via S. Anna, deposizione corona Via S. Anna e Cippo Casiraghi, deposizione della corona al Monumento ai caduti e discorso delle Autorità.

Ore 12,30>> Arci La Lo.Co.

PRANZO SOCIALE | con il coro Le Voci di Mezzo

Il canto è una delle costanti delle lotte della gente oppressa: in guerra, sul lavoro, nelle manifestazioni di piazza . L’Associazione culturale Voci di Mezzo, che si occupa della ricerca e diffusione del canto popolare italiano e internazionale, animerà la giornata con canti di lotta e della tradizione.

Contributo 17€ bevande incluse, prenotazione obbligatoria entro il 24/04

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la mensa della scuola elementare.

Per info e prenotazioni: info@arcilaloco.org 328 6449497 _ 320 7940183

Iniziativa aperta al pubblico

Ore 21,00>> sala Cine-Teatro don G. Sironi

CINEMA | Proiezione del film Una questione privata (2017), diretto da F.lli Taviani:

Tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio pubblicato nel 1963.

Barzanò / Mercoledì 25 Aprile / Piazza del Mercato

Per non dimenticare – 10^ed

FESTA IN PIAZZA | ore 10:30 Apertura della MOSTRA In treno con Teresio Olivelli, i deportati del trasporto 81 presso la Sala Civica di via Mons. Colli

>>ore 14:30 Corteo e omaggio ai partigiani Barzanesi

>>dalle 15:00 MUSICA e festa con: Keen eight – rock / pop | Umido – rock / pop | Fausto Bonacina – cantautore | Concerto di percussioni

Servizio ristorazione e bar a cura della pro Loco di Barzanò. Giochi e animazione per i piccoli.

>> dalla mattina e per tutta la giornata

Mercatino solidale e stand di associazioni, hobbisti e produttori locali.

Organizzano: Circolo LiberArci, Anpi Brianza Lecchese, Associazione Banlieue, Emergency, Comune di Barzanò



Civate / Mercoledì 25 Aprile / Casòta del Partigiano

Normalità a pieno regime