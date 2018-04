Trattore ribaltato a Colle Brianza, restano critiche le condizioni del 64enne rimasto schiacciato dal mezzo agricolo nel pomeriggio di ieri, martedì. Giulio Biffi, questo il nome del pensionato ferito, è infatti ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna di Como.

Trattore ribaltato, critico il pensionato

Il drammatico incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì, in una zona impervia in località Bestetto a Colle Brianza. Biffi, stando a una prima ricostruzione dei fatti, è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo che era sfuggito al suo controllo lungo un pendio, ribaltandosi. Il 64enne, che a Colle è molto conosciuto, ha rimediato un gravissimo trauma all’addome e al torace.

Trasportato in elicottero

Difficili le operazioni di soccorso, vista la località particolarmente impervia. Sul posto, oltre a una ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora, anche il personale medico giunto in elicottero. E proprio in elicottero il pensionato è stato trasportato al Sant’Anna di Como, dove si trova ancora ricoverato in condizioni critiche.